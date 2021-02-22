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Баскетбольные еврокубки

Дабл-дабл Пангоса принес баскетболистам "Зенита" победу над "Миланом" в матче Евролиги

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 79:70
Баскетболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Баскетболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над итальянским "Миланом" со счетом 79:70 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3070 зрителей.

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Самыми результативными игроками матча стали форвард российской команды Артурас Гудайтис и его одноклубник защитник Кевин Пангос, а также защитник "Милана" Кевин Пантер - в их активе по 16 очков. Пангос оформил дабл-дабл, на его счету 10 результативных передач.

В турнирной таблице "Зенит" занимает седьмое место, одержав в 24 матчах 15 побед. "Милан" с 16 победами в 25 встречах идет на третьей строчке.

В следующем матче "Зенит" 25 февраля примет испанскую "Валенсию". "Милан" в этот же день на своей площадке встретится с подмосковными "Химками".

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