Дабл-дабл Пангоса принес баскетболистам "Зенита" победу над "Миланом" в матче Евролиги

ТАСС, 22 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над итальянским "Миланом" со счетом 79:70 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3070 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стали форвард российской команды Артурас Гудайтис и его одноклубник защитник Кевин Пангос, а также защитник "Милана" Кевин Пантер - в их активе по 16 очков. Пангос оформил дабл-дабл, на его счету 10 результативных передач.

В турнирной таблице "Зенит" занимает седьмое место, одержав в 24 матчах 15 побед. "Милан" с 16 победами в 25 встречах идет на третьей строчке.

В следующем матче "Зенит" 25 февраля примет испанскую "Валенсию". "Милан" в этот же день на своей площадке встретится с подмосковными "Химками".