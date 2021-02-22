Гунина лидирует после третьего дня шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина черными фигурами одержала победу над соотечественницей Алисой Нур-Мухаметовой в партии третьего дня международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Гунина одержала третью победу в трех партиях. Также по три победы на турнире на счету россиянок Анастасии Боднарук, Марины Гусевой, Баиры Ковановой, Анастасии Протопоповой и Екатерины Насыровой.

У мужчин лидерство после трех игровых дней с тремя победами делят россияне Илья Ильюшенок, Рамиль Файзрахманов и белорус Кирилл Ступак.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.