Уральский федеральный университет подготовит 12 тысяч волонтеров к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует подготовить к Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, в общей сложности 12 тысяч волонтеров. Об этом ТАСС сообщил один из заместителей председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

"Вуз планирует обучить к Универсиаде 2023 года до 12 тысяч волонтеров", - сказал Кокшаров.

Ранее сообщалось, что программа подготовки волонтеров разработана дирекцией Универсиады совместно с Уральским федеральным университетом. Старт волонтерской программы УрФУ запланирован на 8 августа 2021 года.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.