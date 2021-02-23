"Миннесота" обыграла "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Капризов набрал два очка

В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (8-я минута), Кирилл Капризов (8), Айан Коул (24), Маркус Фолиньо (31), Юнас Бродин (38) и Виктор Раск (57), у проигравших отличились Брент Бёрнс (1) и Логан Кутюр (32). В эпизоде с голом Цуккарелло Капризов отметился результативной передачей.

ТАСС, 23 февраля. "Миннесота" в гостях обыграла "Сан-Хосе" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов провел за "Миннесоту" 15 матчей и набрал 13 очков (4 шайбы + 9 результативных передач) в текущем сезоне. Российский защитник хозяев Николай Кныжов не сумел отметиться результативными действиями в матче. В первом периоде Кныжов подрался с Фолиньо, американский форвард разбил лицо россиянину, после чего арбитры остановили драку.

"Миннесота" одержала третью победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав в 15 матчах 18 очков, "Сан-Хосе" идет на седьмой строчке, имея в активе 16 очков после 17 игр. В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Колорадо" 25 февраля, "Сан-Хосе" днем позднее примет "Вегас".

В другом матче дня "Сент-Луис" на своей площадке уступил "Лос-Анджелесу" (0:3), российские форварды хозяев Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не приняли участие в матче из-за травм. "Аризона" дома обыграла "Анахайм" (4:3), российский защитник хозяев Илья Любушкин не отметился результативными действиями.