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Футбол в России

"Динамо" вернулось на сборы в Турцию перед матчем с "Ахматом"

Игра пройдет 28 февраля

ТАСС, 23 февраля. Футболисты московского "Динамо" отправились на сборы в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

20 февраля "Динамо" в Москве обыграло столичный "Спартак" (2:0) в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России. Клуб вернулся со сборов в середине февраля. Следующий матч московский клуб проведет в гостях против грозненского "Ахмата" в 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 февраля.

После 19 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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