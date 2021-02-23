"Динамо" вернулось на сборы в Турцию перед матчем с "Ахматом"

ТАСС, 23 февраля. Футболисты московского "Динамо" отправились на сборы в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

20 февраля "Динамо" в Москве обыграло столичный "Спартак" (2:0) в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России. Клуб вернулся со сборов в середине февраля. Следующий матч московский клуб проведет в гостях против грозненского "Ахмата" в 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 февраля.

После 19 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.