Норвежский лыжник Клебо назвал Большунова одним из фаворитов чемпионата мира

"Я не фаворит на этом чемпионате. И невероятно приятно приехать на чемпионат и не быть фаворитом ни на одной тренировке. Я чувствую себя "проигравшим" в спринте, а на дистанции у нас есть сильный россиянин [Александр Большунов] и несколько норвежцев", - сказал Клебо.

ТАСС, 23 февраля. Российский лыжник Александр Большунов является одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира по лыжным видам спорта в Германии. Такое мнение телеканалу TV2 высказал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Лыжник Большунов прибыл в Оберстдорф и готовится к ЧМ по индивидуальной программе

Большунову 24 года, в этом сезоне он досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, для него эта победа стала второй подряд. Россиянин является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), четырехкратным серебряным призером чемпионата мира (2019), двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски" (2020, 2021).

24-летний Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2018/19.

Соревновательная часть чемпионата мира по лыжным видам спорта пройдет с 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF. В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).