Худобин прокомментировал игру НХЛ с "Флоридой", в которой повторил личный рекорд по сейвам

"Да, бросков было много, я чувствовал себя хорошо, но на самом деле абсолютно неважно, как я себя чувствовал, мы не попали в эту игру. Я просто старался сосредоточиться на каждом следующем броске. Сколько нужно отражать бросков, столько я и должен. Это то, чем я зарабатываю, будь то 30 бросков, 40 или больше, я просто концентрировался на каждом выстреле", - сказал Худобин.

"Антон - единственная причина, по которой это был упорный матч, кроме него, нет ни одного игрока, про которого я бы мог сказать, что он хорошо выполнил свою работу, ни одного. Антон же был великолепен. Во втором периоде мы ему совсем никак не помогали. Мы могли украсть очки, да, в третьем периоде мы смотрелись неплохо, заслужили ли мы их - точно нет", - отметил главный тренер "Далласа" Рик Боунесс.

"Даллас" располагается на шестой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона с 14 очками после 13 игр.