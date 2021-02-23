Роман Еременко покинул "Ростов"

ТАСС, 23 февраля. Футбольный клуб "Ростов" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

"После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман - яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего", - сказал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Еременко 33 года, он выступал за "Ростов" с января 2019 года, за это время он провел в клубе 47 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач. Также Еременко играл за российские ЦСКА, "Спартак" и "Рубин", итальянские "Удинезе" и "Сиену", украинское "Динамо" (Киев). Осенью 2016 года футболист на два года был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста на кокаин.

В составе сборной Финляндии он провел 73 матча и забил пять голов.