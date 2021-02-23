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Пандемия COVID-19

Двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Грезини умер после коронавируса

Ему было 60 лет

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Итальянский мотогонщик, двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в классе 125сс Фаусто Грезини скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на представителей основанной им спортивной команды Gresini Racing, выступающей в MotoGP.

23 января итальянец отметил 60-летие, в то время он уже находился в больнице. Как уточняет издание, он был госпитализирован с ковидом 27 декабря в Болонье.

В минувшие выходные стало известно о смерти 71-летнего Мауро Беллуджи, становившегося чемпионом и обладателем Кубка Италии по футболу. Причиной его кончины также признаны последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания. В ходе лечения из-за осложнений ему пришлось ампутировать ноги.

Всего в Италии с начала пандемии кончину более 95 тыс. человек связывают с последствиями ковида.

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ИталияПандемия COVID-19
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