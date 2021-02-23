СМИ: "Севилья" заинтересована в приобретении футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 23 февраля. Иранский нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун попал в сферу интересов испанской "Севильи". Как сообщает портал Gol Digital, клуб из Испании намерен купить игрока летом 2021 года.

По информации источника, "Севилья" активно ведет поиск центрального нападающего. Иранский форвард является главным кандидатом для усиления команды. Спортивный директор "Севильи" Рамон Вердехо уже общался с агентом игрока, который согласился продолжить карьеру в Испании.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Азмуна оценивается в €23 млн. Нынешнее соглашение игрока с "Зенитом" действует до лета 2022 года.

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав пять голевых передач. После 19 туров "Зенит" с 41 очком лидирует в Тинькофф - Российской премьер-лиге.