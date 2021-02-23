В сборной ЮАР по водному поло заявили, что не собираются отказываться от Олимпиады

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная ЮАР по водному поло не намерена отказываться от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил представитель Федерации водных видов спорта ЮАР.

На Олимпийские игры отобрались сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии. Ранее главный тренер национальной команды России Сергей Евстигнеев сообщил ТАСС, что российская команда может получить шанс выступить на Играх в случае отказа команды ЮАР, так как ранее африканские команды ни разу не принимали участие в олимпийском турнире по водному поло.

"Наш национальный олимпийский комитет и спортивная конфедерация во второй половине 2019 года приняли решение, согласно которому все спортивные команды, включая ватерполистов, участвуют в Олимпийских играх в Токио. Международный олимпийский комитет знает о нашем решении направить на Олимпийские игры как мужские, так и женские команды", - сообщил представитель федерации.

"Наши спортсмены находятся на этапе подготовки к Олимпийским играм и будут участвовать в них", - отметил он.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.