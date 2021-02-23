Шлеменко рассказал, что мог бы вернуться в Bellator

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко может вернуться в Bellator для участия в Гран-при. Об этом Шлеменко заявил ТАСС.

Ранее россиянин заявил ТАСС, что хотел бы провести реванш с представителем Нидерландов Гегардом Мусаси, которому проиграл единогласным решением судей в октябре 2017 года.

"Если бы они сделали Гран-при в весовой категории до 84 кг, я бы мог вернуться. Это один из вариантов добраться до Мусаси", - сказал Шлеменко.

Ближайший поединок россиянин проведет в организации AMC Fight Nights в мае.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он также был чемпионом организации.