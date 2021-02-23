Гаджиев: разногласия между Минеевым и Исмаиловым могут помешать проведению реванша

"Если они между собой эти вопросы не решат, так могут и до клетки не дойти. Думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а потом опять драка", - сказал Гаджиев.

Реванш Минеев - Исмаилов должен пройти на турнире AMC Fight Nights осенью нынешнего года.

Первый поединок Исмаилов и Минеев провели в 2018 году, он завершился вничью. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал каждого из бойцов на 10 тыс. рублей.