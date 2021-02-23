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Футбол в России

Глава судейского комитета РФС нашел спонсора для арбитров. Контракт заключен до конца мая

Ашот Хачатурянц не стал уточнять название компании
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, что нашел спонсора, средства от контракта с которым пойдут на затраты, связанные с судейством. Об этом он сообщил ТАСС.

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Во вторник комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что компания "Пикалевская сода" выступит спонсором РФС, сумма от спонсорского контракта, в частности, должна пойти на обучение молодых судей. В разговоре с корреспондентом ТАСС Хачатурянц не стал уточнять название компании, отметив, что соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

"Да, нашел. [Контракт] до конца текущего сезона. Цели разнообразные", - сказал Хачатурянц.

Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС в ноябре 2019 года.

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