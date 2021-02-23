Глава судейского комитета РФС нашел спонсора для арбитров. Контракт заключен до конца мая

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, что нашел спонсора, средства от контракта с которым пойдут на затраты, связанные с судейством. Об этом он сообщил ТАСС.

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Во вторник комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что компания "Пикалевская сода" выступит спонсором РФС, сумма от спонсорского контракта, в частности, должна пойти на обучение молодых судей. В разговоре с корреспондентом ТАСС Хачатурянц не стал уточнять название компании, отметив, что соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

"Да, нашел. [Контракт] до конца текущего сезона. Цели разнообразные", - сказал Хачатурянц.

Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС в ноябре 2019 года.