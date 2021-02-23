Реванш Минеев - Исмаилов может пройти на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может пройти на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Это хорошая идея. Она вполне заслуживает обсуждения", - сказал Гаджиев.

Реванш Минеев - Исмаилов должен пройти на турнире AMC Fight Nights осенью нынешнего года. Организация совместно с Eagle Fighting Championship (EFC) также осенью планирует провести традиционный турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.