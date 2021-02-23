"Спартак" победил "Сочи" и позднее во вторник может обеспечить себе место в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Сочи" со счетом 6:1. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 966 зрителей.

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков (17-я и 49-я минуты), Йори Лехтеря (26, 43), Артем Федоров (35) и Мартин Бакош (56). У "Сочи" отличился Игорь Руденков (50).

"Спартак" продлил победную серию в КХЛ до трех матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 58 матчах. Московский клуб досрочно займет последнее вакантное место в плей-офф, если позднее во вторник идущий девятым в таблице подмосковный "Витязь" в основное время проиграет хельсинкскому "Йокериту".

"Сочи" лишился шансов на выступление в Кубке Гагарина. Команда проиграла в пятом матче подряд и идет десятой в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 58 встреч. Со "Спартаком" "Сочи" встретился в четвертый раз в текущем сезоне. Во всех предыдущих матчах победу также одержал московский клуб (4:1, 5:3, 4:3).

В следующем матче "Спартак" 25 февраля примет новосибирскую "Сибирь", а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с подольским "Витязем". У "Сочи" также запланированы две домашние встречи - с екатеринбургским "Автомобилистом" (25 февраля) и череповецкой "Северсталью" (27 февраля).