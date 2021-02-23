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КХЛ

"Спартак" победил "Сочи" и позднее во вторник может обеспечить себе место в плей-офф КХЛ

Чтобы досрочно гарантировать себе место в Кубке Гагарина московскому клубу нужно поражение "Витязя" в игре против "Йокерита"
Владислав Курбатов ("Сочи") и Мартин Бакош ("Спартак") Александр Щербак/ТАСС
Описание
Владислав Курбатов ("Сочи") и Мартин Бакош ("Спартак")
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Сочи" со счетом 6:1. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 966 зрителей.

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В составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков (17-я и 49-я минуты), Йори Лехтеря (26, 43), Артем Федоров (35) и Мартин Бакош (56). У "Сочи" отличился Игорь Руденков (50).

"Спартак" продлил победную серию в КХЛ до трех матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 58 матчах. Московский клуб досрочно займет последнее вакантное место в плей-офф, если позднее во вторник идущий девятым в таблице подмосковный "Витязь" в основное время проиграет хельсинкскому "Йокериту".

"Сочи" лишился шансов на выступление в Кубке Гагарина. Команда проиграла в пятом матче подряд и идет десятой в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 58 встреч. Со "Спартаком" "Сочи" встретился в четвертый раз в текущем сезоне. Во всех предыдущих матчах победу также одержал московский клуб (4:1, 5:3, 4:3).

В следующем матче "Спартак" 25 февраля примет новосибирскую "Сибирь", а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с подольским "Витязем". У "Сочи" также запланированы две домашние встречи - с екатеринбургским "Автомобилистом" (25 февраля) и череповецкой "Северсталью" (27 февраля).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5732532312175-11985
2СКА*5831224415170-12478
3Динамо М*5832504215184-13680
4Локомотив*5829531515175-12280
5Йокерит*5825322719167-14869
6Динамо Мн*57161051223158-16365
7Северсталь*5722533123142-15264
8Спартак5820712424152-16562
9Витязь5720333226148-16557
10Сочи5812203635119-19537
11Динамо Р575223639122-20327

 

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