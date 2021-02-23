"Спартак" победил "Сочи" и позднее во вторник может обеспечить себе место в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Сочи" со счетом 6:1. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 966 зрителей.
В составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков (17-я и 49-я минуты), Йори Лехтеря (26, 43), Артем Федоров (35) и Мартин Бакош (56). У "Сочи" отличился Игорь Руденков (50).
"Спартак" продлил победную серию в КХЛ до трех матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 58 матчах. Московский клуб досрочно займет последнее вакантное место в плей-офф, если позднее во вторник идущий девятым в таблице подмосковный "Витязь" в основное время проиграет хельсинкскому "Йокериту".
"Сочи" лишился шансов на выступление в Кубке Гагарина. Команда проиграла в пятом матче подряд и идет десятой в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 58 встреч. Со "Спартаком" "Сочи" встретился в четвертый раз в текущем сезоне. Во всех предыдущих матчах победу также одержал московский клуб (4:1, 5:3, 4:3).
В следующем матче "Спартак" 25 февраля примет новосибирскую "Сибирь", а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с подольским "Витязем". У "Сочи" также запланированы две домашние встречи - с екатеринбургским "Автомобилистом" (25 февраля) и череповецкой "Северсталью" (27 февраля).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|57
|32
|5
|3
|2
|3
|12
|175-119
|85
|2
|СКА*
|58
|31
|2
|2
|4
|4
|15
|170-124
|78
|3
|Динамо М*
|58
|32
|5
|0
|4
|2
|15
|184-136
|80
|4
|Локомотив*
|58
|29
|5
|3
|1
|5
|15
|175-122
|80
|5
|Йокерит*
|58
|25
|3
|2
|2
|7
|19
|167-148
|69
|6
|Динамо Мн*
|57
|16
|10
|5
|1
|2
|23
|158-163
|65
|7
|Северсталь*
|57
|22
|5
|3
|3
|1
|23
|142-152
|64
|8
|Спартак
|58
|20
|7
|1
|2
|4
|24
|152-165
|62
|9
|Витязь
|57
|20
|3
|3
|3
|2
|26
|148-165
|57
|10
|Сочи
|58
|12
|2
|0
|3
|6
|35
|119-195
|37
|11
|Динамо Р
|57
|5
|2
|2
|3
|6
|39
|122-203
|27