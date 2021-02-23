Двукратный чемпион НБА По Газоль вернулся в "Барселону" спустя 20 лет

ТАСС, 23 февраля. Испанский центровой По Газоль подписал контракт с баскетбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Испанец Газоль стал самым результативным игроком в истории ЧЕ по баскетболу

Соглашение с 40-летним баскетболистом рассчитано до 30 июня 2021 года. Газоль не играл с марта 2019 года из-за травмы ноги.

Ранее Газоль выступал за основную команду "Барселоны" на протяжении трех сезонов с 1999 по 2001 год, в общей сложности проведя 108 игр за испанский клуб. В составе "Барселоны" он становился чемпионом Испании (2001), обладателем Кубка Испании (2001), а также признавался самым ценным игроком (MVP) финала чемпионата Испании (2001) и Кубка Испании (2001).

С 2001 по 2019 год Газоль играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он выступал в составе "Мемфиса", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго", "Сан-Антонио" и "Милуоки". Газоль является двукратным чемпионом НБА (2009, 2010), в 2002 году его признали новичком года.

В составе сборной Испании Газоль становился чемпионом мира (2006), трехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015), а также двукратным серебряным (2008, 2012) и бронзовым (2016) призером Олимпийских игр. В 2006 году он был признан MVP чемпионата мира.