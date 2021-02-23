Вратарь клуба НХЛ "Вашингтон" Хенрик Лундквист вернулся к тренировкам на льду

Лундквист подписал годичный контракт с "Вашингтоном" в октябре. 17 декабря швед сообщил, что пропустит сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем. В начале января 38-летний Лундквист рассказал, что перенес пятичасовую операцию на сердце, которая прошла "очень хорошо". 16 января голкипера выписали из больницы.

Лундквист в 2000 году был выбран на драфте НХЛ под общим 205-м номером "Нью-Йорк Рейнджерс", он выступал за команду с 2005 года. В конце сентября "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

За "Вашингтон" выступают российский голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.