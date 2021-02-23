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НХЛ

Вратарь клуба НХЛ "Вашингтон" Хенрик Лундквист вернулся к тренировкам на льду

В начале января 38-летний голкипер рассказал, что перенес пятичасовую операцию на сердце

ТАСС, 23 февраля. Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Хенрик Лундквист провел тренировку на льду. Соответствующее видео хоккеист выложил на своей странице в Twitter.

Лундквист подписал годичный контракт с "Вашингтоном" в октябре. 17 декабря швед сообщил, что пропустит сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем. В начале января 38-летний Лундквист рассказал, что перенес пятичасовую операцию на сердце, которая прошла "очень хорошо". 16 января голкипера выписали из больницы.

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Лундквист в 2000 году был выбран на драфте НХЛ под общим 205-м номером "Нью-Йорк Рейнджерс", он выступал за команду с 2005 года. В конце сентября "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

За "Вашингтон" выступают российский голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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