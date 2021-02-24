Управление шерифа не нашло свидетельств того, что Тайгер Вудс был нетрезв перед ДТП

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в штате Калифорния к настоящему времени не обнаружили каких-либо свидетельств того, что американский гольфист Тайгер Вудс был нетрезв, когда попал во вторник в автомобильную аварию на дороге к югу от Лос-Анджелеса. Об этом заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва на пресс-конференции, которую транслировали центральные каналы.

Как он отметил, "на данный момент нет каких-либо свидетельств" того, что спортсмен был нетрезв. Виллануэва пояснил, что в таких случаях сотрудники управления обращают внимание "на следы воздействия наркотиков, медицинских препаратов или алкоголя". Шериф констатировал, что таких следов в случае с Вудсом выявлено пока не было.

Глава службы пожарной охраны округа Дэрил Осби на пресс-конференции уточнил, что Вудс "был в сознании", когда к месту аварии прибыли сотрудники чрезвычайных служб, и разговаривал с ними. "Как я понимаю, у него серьезно повреждены обе ноги", - сказал Осби. Ранее сообщалось, что у Вудса множественные повреждения одной ноги. Он был госпитализирован.

На вопрос о том, превышал ли Вудс скорость, Виллануэва ответил, что автомобиль спортсмена непосредственно перед аварией "двигался со сравнительно более высокой скоростью, нежели является нормальной". Шериф уточнил, что в указанном месте имеется склон и часто происходят аварии.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.