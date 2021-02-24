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НХЛ

Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

Встреча закончилась со счетом 3:2
Евгений Малкин (справа) AP Photo/Nick Wass
Описание
Евгений Малкин (справа)
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 24 февраля. "Питтсбург" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" отличились Евгений Малкин (7-я минута), Джейк Гюнцель (34), Каспери Капанен (62). За "Вашингтон" забили Рихард Паник (25-я минута), Конор Шири (34).

Малкин забросил свою четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на его счету 11 очков (4 гола + 7 передач) в 17 матчах. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу и набрал шесть очков (2 гола + 4 паса) в десяти играх текущего сезона.

"Питтсбург" набрал 21 очко в 17 матчах и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции. "Вашингтон" с 22 очками за 18 игр занимает вторую позицию.

Следующий матч команды проведут 26 февраля в Вашингтоне.

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