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Тренер Магомедшарипова заявил, что боец до сих пор не получил следующий поединок в UFC

Россиянин не выступал с ноября 2019 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов, не выступавший с ноября 2019 года, все еще не получил следующий бой от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Мансур Учакаев.

В ноябре 2019 года Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара.

"Забиту не предлагают бой, пока здесь тишина. Сейчас он тренируется утром и вечером, просто не афиширует. Простой - это может быть и плохо, а может быть и хорошо. Вот Хабиб [Нурмагомедов], например, после простоя вернулся еще сильнее", - сказал Учакаев.

Магомедшарипов занимает третью позицию в рейтинге полулегкого веса UFC.

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