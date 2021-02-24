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Бокс

Федерация бокса России и Рой Джонс запустят проект по развитию детско-юношеского спорта

Бывший абсолютный чемпион мира будет лицом этого проекта
Рой Джонс - младший Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Рой Джонс - младший
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России совместно с Роем Джонсом - младшим планирует запустить программу развития детского и юношеского спорта. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

"Мы как раз на днях будем проводить совещание с Роем, - сказал Щекутьев. - Мы хотим запустить совместно с ним программу детского и юношеского бокса в России, Рой будет лицом этого проекта. Мы вчера проводили открытый ринг среди детей, туда приехал Рой Джонс. Для детей это было очень важно".

Рой Джонс - младший является гражданином России. Он бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов и серебряный призер Олимпийских игр.

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