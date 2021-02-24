Тренер Курамагомедова заявил, что боец имеет хорошие перспективы в UFC

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский боец Рамазан Курамагомедов имеет хорошие задатки для достижения успеха в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Мансур Учакаев.

Ранее стало известно, что Курамагомедов подписал контракт с UFC. Он проведет поединок на коротком уведомлении 27 февраля против бразильца Алекса Оливейры. Бой на коротком уведомлении - ситуация, когда спортсмен получает назначение на поединок незадолго до его даты.

"Рамазан вполне готов к UFC, он высококлассный боец, - сказал Учакаев. - Он должен проходить этого соперника. Он молод, но еще лет десять назад был классным бойцом, готовым драться в UFC. Он должен навести шороху в UFC, Рамазан - один из моих самых талантливых учеников".