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Бокс

Щекутьев считает, что поединки с участием блогеров способствуют популяризации бокса

В минувшие выходные в Красногорске прошел вечер бокса с участием блогеров Артем Тарасова и Максима Новоселова, а также неоднократно судимого бойца Вячеслава Дацика
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев Федерация бокса России
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев
© Федерация бокса России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Боксерские поединки с участием блогеров придают необходимый импульс развитию бокса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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В минувшие выходные в подмосковном Красногорске прошел вечер бокса с участием блогеров Артем Тарасова и Максима Новоселова, а также неоднократно судимого бойца Вячеслава Дацика.

"Чем больше людей будет говорить про бокс и чем больше бокс будет мелькать на экранах, тем лучше для бокса. Не важно, будут это бои между профессиональными боксерами или блогерами. Все это направлено на популяризацию бокса. Чем больше будет таких мероприятий, тем лучше", - считает Щекутьев.

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