ЦСКА и "Ак Барс" проведут первые матчи в плей-офф КХЛ 3 марта

Плей-офф начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. Омский "Авангард" гарантированно начнет плей-офф 2 марта. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.

ТАСС, 24 февраля. Победители Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и "Ак Барс" проведут первые матчи в Кубке Гагарина 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

ЦСКА, стартующий дома, будет играть свои матчи в один день с московским "Спартаком", который начнет серию первого раунда плей-офф в гостях, так как домашней ареной обеих команд является "ЦСКА-Арена".

Пары плей-офф определятся по итогам регулярного чемпионата 27 февраля. Во вторник определились все участники Кубка Гагарина: от Западной конференции вышли ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское "Динамо", ярославский "Локомотив", хельсинкский "Йокерит", минское "Динамо", "Спартак" и череповецкая "Северсталь", от Востока - казанский "Ак Барс", "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", челябинский "Трактор", нур-султанский "Барыс", екатеринбургский "Автомобилист" и нижегородское "Торпедо".