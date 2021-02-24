СМИ: контракт Промеса со "Спартаком" будет рассчитан на 3,5 года

По информации источника, в ближайшее время 29-летний футболист прибудет в Москву для подписания соглашения. Трансферное окно в России закрывается 25 февраля.

ТАСС, 24 февраля. Нидерландский полузащитник амстердамского "Аякса" Квинси Промес вернется в московский футбольный клуб "Спартак", его контракт будет рассчитан на 3,5 года. Об этом сообщает нидерландский телеканал ESPN NL .

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.