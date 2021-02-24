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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Танзанийский лыжник сравнил выступление на чемпионате мира с восхождением на Килиманджаро

Спортсмен на дистанции 10 км показал 81-е время из 85 участников
Нзумбе Ньяндуга Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Нзумбе Ньяндуга
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Танзанийский лыжник Нзумбе Ньяндуга выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе сравнил с восхождением на Килиманджаро. Об этом он рассказал журналистам после финиша в квалификационной гонке с раздельным стартом свободным стилем.

Ньяндуга на дистанции 10 км показал 81-е время из 85 участников.

"Привет, как дела? - сказал Ньяндуга по-русски, после чего перешел на английский. - Я в первый раз на чемпионате мира и это невероятный опыт. Я все еще не могу отдышаться, хотя финишировал уже десять минут назад. Очень тяжелый вид спорта".

"Сегодня очень тепло, поэтому другие лыжники шутили, что это я привез солнце из Танзании, - добавил он. - В понедельник мы тренировались в два часа дня, тогда трасса была очень разбита, но организаторы приняли очень правильное решение перенести старт соревнований на утро. Сегодня все было восхитительно. Особенно запомнился большой подъем, я бы его сравнил с Килиманджаро. Взбираться на него мне было очень тяжело".

Ньяндуга увлекся лыжными гонками в Швейцарии, куда он переехал по работе пять лет назад.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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