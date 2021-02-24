Промес 24 февраля прилетит в Москву для медосмотра перед переходом в "Спартак"

"В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, он подпишет контракт со "Спартаком", - сказал Фетисов.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Аякс" Квинси Промес в среду вылетит в Москву для прохождения медосмотра перед подписанием контракта со "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании. В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.