Судья Казарцев заявил, что был уверен в возвращении в футбол, несмотря на отстранение

ТАСС, 24 февраля. Футбольный арбитр Василий Казарцев, который был отстранен после матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2), признался, что внутри у него была уверенность в том, что он вернется к судейству. Комментарий судьи приводит газета "Спорт-Экспресс".

В матче, прошедшем 9 августа 2020 года, Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. 12 августа экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным.

"Есть регламентирующий документ, согласно которому каждая ошибка подвергается какому-то наказанию, - сказал Казарцев. - Хорошо, комиссия приняла решение, что судья ошибся, но это же не основание для того, чтобы его пожизненно дисквалифицировать, внутри была уверенность, что вернусь. Да, было резонансно, громко, шумно".

После игры Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от судейства на неопределенный срок. В сентябре арбитр вернулся к работе, получив назначения на матчи Олимп - Футбольной национальной лиги, в октябре - отсудил матч РПЛ "Тамбов" - "Ротор".

"В первой игре после возвращения что-то на голове у меня поменялось. И в голове тоже. Хотелось, чтобы что-то было другое, но это не означает, что после каждого ошибочного решения я буду в себе что-то менять - никаких татуировок не колол, никаких операций не делал".