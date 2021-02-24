Морозов: КХЛ поможет молодежи заинтересоваться хоккеем с помощью социальных сетей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет помогать в увеличении интереса молодежи к этому виду спорта с помощью активности в социальных сетях и хоккейных блогеров. Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Морозов.

В среду президентская платформа "Россия - страна возможностей" и КХЛ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "ТопБЛОГ". Соглашение регламентирует совместную работу в направлении "Спортивный блог в Instagram" проекта "ТопБЛОГ". В его рамках начинающие и действующие спортсмены, болельщики, тренеры, руководители спортивных секций, а также работники профессиональных и любительских клубов научатся эффективно вести соцсети.

"Мы очень рады присоединиться к проекту "ТопБЛОГ". Мы взаимодействуем и со студенческой хоккейной лигой, приятно, что мы сможем поделиться с молодыми ребятами тем, что мы сейчас делаем. Мы будем делиться своим опытом, это поможет заинтересовать молодежь хоккеем через соцсети и хоккейных блогеров", - сказал Морозов.

"У нас есть специалисты, которые занимаются социальными сетями. Количество подписчиков с каждым годом существенно растет. Мы будем делиться тем опытом, который имеем", - добавил президент КХЛ.

Главная цель проекта "ТопБЛОГ" - создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа.