Устюгов, Непряева и Сорина выступят в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав российской команды на спринтерские гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Как сообщил ТАСС тренер российской команды Сергей Турышев, в гонках примут участие Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов, которые перед стартом соревнований восстанавливались после травм.
Спринтерские гонки пройдут 25 февраля, лыжники разыграют первые комплекты наград на турнире.
В российскую команду вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.
Непряева при подготовке к турниру восстанавливалась после перелома руки, Сорина - после разрыва передней таранно-малоберцовой связки, Устюгов - после растяжения задней поверхности бедра.
Чемпионат мира продлится до 7 марта.