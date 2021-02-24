Устюгов, Непряева и Сорина выступят в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав российской команды на спринтерские гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Как сообщил ТАСС тренер российской команды Сергей Турышев, в гонках примут участие Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов, которые перед стартом соревнований восстанавливались после травм.