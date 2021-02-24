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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Устюгов, Непряева и Сорина выступят в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Спринтерские гонки пройдут 25 февраля

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав российской команды на спринтерские гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Как сообщил ТАСС тренер российской команды Сергей Турышев, в гонках примут участие Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов, которые перед стартом соревнований восстанавливались после травм.

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Спринтерские гонки пройдут 25 февраля, лыжники разыграют первые комплекты наград на турнире.

В российскую команду вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

Непряева при подготовке к турниру восстанавливалась после перелома руки, Сорина - после разрыва передней таранно-малоберцовой связки, Устюгов - после растяжения задней поверхности бедра.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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