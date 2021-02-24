Болельщикам могут разрешить выезжать за границу для посещения матчей чемпионата Европы

ТАСС, 24 февраля. Болельщики могут получить возможность выезжать в другие страны для посещения матчей чемпионата Европы по футболу, который запланирован на лето 2021 года. Об этом заявил медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох, комментарий которого приводит агентство Reuters.

"Евро не может не состояться, чемпионат обязательно пройдет, - сказал Кох. - Нет наихудшего сценария, есть реалистичный и оптимистичный".

Кох отметил, что УЕФА в начале апреля примет решение о количестве болельщиков, которым будет разрешено посещать матчи чемпионата Европы, после консультаций с 12 странами, в которых пройдут игры турнира. Он не исключил, что болельщикам, которые захотят посетить матчи европейского первенства, разрешат выезжать в другие страны.

Чемпионат Европы по футболу был перенесен на год из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Согласно планам УЕФА, он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира должны состояться в Санкт-Петербурге.