УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля

В январе УЕФА сообщил о том, что решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями будет принято в начале апреля. Тогда в организации не стали называть точную дату. Изначально планировалось, что окончательное решение по формату допуска зрителей на трибуны во время турнира будет принято в марте. При проведении Евро-2020 организаторами будут рассматриваться четыре сценария - полная заполняемость трибун, заполняемость от 50% до 100% или от 20% до 30% от максимальной вместимости, а также проведение игр без зрителей.

"Ясность с конфигурацией турнира настанет 7 апреля", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год вперед. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение Евро-2020 запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В российском городе пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.