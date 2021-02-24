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Футбол в России

"Спартак" заявит Рошу за вторую команду и будет искать варианты по трудоустройству игрока

Ранее бразильский форвард был исключен из заявочного списка клуба в Российской премьер-лиге
Педро Роша EPA-EFE/CHRISTIAN HOFER
Описание
Педро Роша
© EPA-EFE/CHRISTIAN HOFER

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" внесет бразильского нападающего Педро Рошу в заявку второй команды, которая выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, а также будет заниматься поиском вариантов трудоустройства игрока. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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"Спартак" 24 февраля исключил 26-летнего Рошу из заявки в Тинькофф - Российской премьер-лиге - единственном турнире, в котором в сезоне-2020/21 продолжает выступать московский клуб. В этот же день нидерландский "Аякс" сообщил о том, что согласовал переход полузащитника Квинси Промеса в российский клуб, он станет игроком красно-белых после прохождения медосмотра и заключения контракта. В заявке "Спартака" на сезон находились восемь легионеров, что является максимально допустимым числом. Таким образом, красно-белые были вынуждены отзаявить одного из иностранных футболистов.

"Пока Педро Роша будет заявлен за "Спартак-2". Клуб будет вести работу по поиску вариантов трудоустройства игрока", - сказал Фетисов.

Роша перешел в "Спартак" в 2017 году из бразильского "Гремио". За это время он не сумел закрепиться в составе команды и дважды отправлялся в аренду - в бразильские "Крузейро" (апрель - декабрь 2019 года) и "Фламенго" (январь - декабрь 2020 года). За красно-белых южноамериканец во всех турнирах провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две голевые передачи.

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