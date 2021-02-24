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Летние олимпийские виды спорта

Австралийский Брисбен выбран главным кандидатом для проведения летней Олимпиады 2032 года

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в 2021 или 2022 году
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 24 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил австралийский штат Квинсленд в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил президент МОК Томас Бах.

Административным центром Квинсленда является город Брисбен. "Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом "Брисбен-2032" и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию", - сказал Бах.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на сессии МОК, ожидается, что это произойдет в 2021 или 2022 году.

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В июне 2019 года МОК отошел от привычной процедуры выбора столицы Олимпиады: теперь в Олимпийской хартии не существует требования, согласно которому она должна быть выбрана за семь лет до их проведения. Также был устранен пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице, для МОК приоритетным теперь будет наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Города больше не будут соперничать между собой за право проведения Игр, создавая заявочные комиссии, работа которых требовала колоссальных финансовых вложений. Выбор наиболее подходящего варианта доверили специальным комиссиями по летним и зимним Играм, что существенно сократило расходы кандидатов, но при этом сделало процедуру определения олимпийской столицы менее прозрачной.

Помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду ранее озвучивали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин.

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