Австралийский Брисбен выбран главным кандидатом для проведения летней Олимпиады 2032 года

ТАСС, 24 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил австралийский штат Квинсленд в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил президент МОК Томас Бах.

Административным центром Квинсленда является город Брисбен. "Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом "Брисбен-2032" и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию", - сказал Бах.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на сессии МОК, ожидается, что это произойдет в 2021 или 2022 году.