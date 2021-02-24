МОК пригрозил IWF исключением тяжелой атлетики из олимпийской программы

ТАСС, 24 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в будущем может рассмотреть вопрос об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Об этом журналистам в среду сообщил глава МОК Томас Бах.

Заседание исполкома МОК прошло 24 февраля в формате видеоконференции.

"Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы. Если ситуация не изменится, исполком МОК будет рассматривать вопрос об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы Игр в Париже и последующих Олимпийских игр", - сказал Бах.