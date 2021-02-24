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Летние олимпийские виды спорта

Бах: МОК внимательно следит за ситуацией с выборами главы НОК Белоруссии

Выборы президента Национального олимпийского комитета Белоруссии должны пройти до конца февраля
Президент МОК Томас Бах Du Xiaoyi/Pool Photo via AP
Описание
Президент МОК Томас Бах
© Du Xiaoyi/Pool Photo via AP

ТАСС, 24 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно наблюдает за ситуацией с выборами президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом глава МОК Томас Бах сообщил в среду на пресс-конференции.

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Заседание исполкома МОК прошло 24 февраля в формате видеоконференции.

"Мы внимательно следим за ситуацией, но я не буду спекулировать на тему предстоящих выборов в НОК Белоруссии. Мы дождемся конечного результата, обсуждать этот вопрос будет правильнее позже", - сказал Бах.

Исполком МОК 7 декабря наложил временные санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии. Сообщалось, что они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национального олимпийского комитета. Решение не отразится на спортсменах, они сохранили право представлять свою страну на Играх.

МОК запретил членам исполкома НОК Белоруссии принимать участие во всех своих мероприятиях, включая Олимпийские игры. Решение, в частности, распространяется на президента НОК Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом НОК и отвечает за оперативную деятельность организации, и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, против которого были выдвинуты конкретные обвинения.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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