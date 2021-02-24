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Шахматный турнир Moscow Open

Анастасия Боднарук сохранила лидерство после пятого дня шахматного турнира Moscow Open

Россиянка обыграла соотечественницу Екатерину Насырову и набрала 5 очков

ТАСС, 24 февраля. Россиянка Анастасия Боднарук белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Екатериной Насыровой в партии пятого тура международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Боднарук одержала пятую победу в пяти партиях и единолично возглавила турнирную таблицу турнира B, который является этапом Кубка России среди женщин. По 4,5 очка на счету россиянок Марины Гусевой и Баиры Ковановой.

В турнире A лидерство после пяти игровых дней делят россияне Рудик Макарян, Арсен Кухмазов, Иван Бочаров, Иван Розум, Александра Мальцевская и белорус Кирилл Ступак. Они набрали по 4,5 очка.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.

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Шахматный турнир Moscow Open
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