Выборы президента Футбольной национальной лиги пройдут в четверг в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Выборы президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоятся в четверг в Москве в рамках общего собрания клубов лиги. В выборах примут участие два кандидата - генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и исполнительный директор ФНЛ, и. о. главы организации Иван Шабанов.

Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своем уходе 7 декабря 2020 года. Он занимал этот пост на протяжении 10 лет. Позднее Ефремов стал вице-президентом екатеринбургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал".

Срок регистрации кандидатов на пост президента ФНЛ истек месяц назад. Алаев был зарегистрирован в качестве кандидата 21 января, Шабанов - 15 января. Также о намерении участвовать в выборах заявляли бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская и экс-генеральный директор железнодорожников Илья Геркус. Но 11 и 19 января они объявили о том, что не станут регистрироваться в качестве кандидатов.

К кандидатам на должность президента ФНЛ выдвигается ряд требований. Лицо, зарегистрированное в этом качестве, должно играть активную роль в сфере футбола, являться совершеннолетним гражданином Российской Федерации и проживать на территории страны, а также соответствовать иным требованиям, которые установлены законодательством РФ, уставами, регламентами, директивами и решениями Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), РФС и ФНЛ, в том числе избирательным регламентом РФС. Кандидаты на должность президента ФНЛ должны дать обязательство соблюдать запрет одновременно занимать этот пост и быть членом какого-либо юрисдикционного органа РФС, контрольно-ревизионной комиссии РФС, избирательного комитета РФС, апелляционного избирательного комитета РФС, избирательной комиссии ФНЛ, контрольной комиссии ФНЛ и финансовой комиссии ФНЛ. Согласно уставу лиги, срок полномочий ее президента составляет четыре года.

Алаеву 41 год, в РФС он работает с 2007 года. С 2019 года занимает должность генерального секретаря организации. В декабре 2020 года исполком РФС принял решение заключить с Алаевым новый контракт, соглашение рассчитано на четыре года.

Шабанову 42 года, он работает в качестве исполнительного директора ФНЛ с момента основания лиги в 2010 году. С 2011 года по настоящее время выступает в качестве судьи ФИФА на соревнованиях по мини-футболу. До работы в ФНЛ и судейства работал в Российском футбольном союзе.