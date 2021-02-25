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Лига чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая встреча в противостоянии завершилась гостевой победой английского клуба со счетом 2:0
Футболисты "Манчестер Сити" Фил Фоден и "Боруссии" Нико Эльведи AP Photo/Laszlo Balogh
Описание
Футболисты "Манчестер Сити" Фил Фоден и "Боруссии" Нико Эльведи
© AP Photo/Laszlo Balogh

ТАСС, 25 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Бернарду Силва (29-я минута) и Габриэл Жезус (65).

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Встречу, которая должна была пройти в Мёнхенгладбахе, перенесли решением Союза европейских футбольных ассоциаций в Будапешт. Причиной переноса стал запрет на въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

Команды провели седьмой очный матч. В предыдущий раз они встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17, тогда "Манчестер Сити" одержал домашнюю победу, а в гостях сыграл с "Боруссией" вничью. Всего в семи матчах четыре победы на счету английской команды, одна - у германской, еще две встречи завершились вничью.

Ответный матч запланирован на 16 марта в Манчестере.

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