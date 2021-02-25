"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 25 февраля. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" на своем поле проиграл испанскому "Реалу" со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. На 17-й минуте полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол. Это удаление стало самым быстрым для итальянских клубов в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Риккардо Монтоливо, который, выступая за "Милан", в 2013 году в матче с нидерландским "Аяксом" был удален на 22-й минуте.

Соперник "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов получает 15-ю красную карточку. По этому показателю мадридская команда делит первое место с "Барселоной".

Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Нападающий итальянской команды Йосип Иличич вышел на поле на 56-й минуте вместо Луиса Муриэля, однако на 86-й минуте был заменен на Руслана Малиновского.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке молодежной команды "Аталанты" Вилли Брасиано Та Би, который скончался накануне в возрасте 21 года.

Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.