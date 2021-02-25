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НХЛ

НХЛ исключила нападающего "Торонто" Барабанова из списка отстраненных из-за коронавируса

23 февраля журналист Крис Джонсон в Twitter сообщил, что тест 26-летнего россиянина на коронавирус дал сомнительный результат, позднее нападающий был включен в список отстраненных игроков

ТАСС, 25 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Александр Барабанов исключен из списка отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице в Twitter.

23 февраля журналист Крис Джонсон в Twitter сообщил, что тест 26-летнего Барабанова на коронавирус дал сомнительный результат. Позднее россиянин был включен в список отстраненных игроков.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Также из списка отстраненных был исключен защитник "Филадельфии" Джастин Браун, но добавлены хоккеисты "Сан-Хосе" Томаш Гертл и "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер.

Барабанов провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ восемь матчей и не отметился результативными действиями. Последний раз он входил на лед 23 февраля в домашнем матче с "Калгари" (0:3). Следующий матч команд запланирован на 25 февраля (03:00 мск).

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