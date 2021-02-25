Тренер "Аталанты" раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"

ТАСС, 25 февраля. Удаление полузащитника итальянской "Аталанты" Ремо Фройлера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала" является футбольным самоубийством. Об этом заявил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, комментарий которого приводит портал Football Italia.
"Реал" на выезде обыграл "Аталанту" со счетом 1:0. Фройлер получил красную карточку на 17-й минуте за лишение соперника явной возможности забить гол.
"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, урегулировали правила игры рукой. Теперь появился соблазн устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта", - заявил Гасперини.
"Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в чемпионате Италии, и если я скажу о чем-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц, - добавил он. - Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в футбол и не различают отбор и фол. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует найти другую работу".
Нападающий итальянской команды Йосип Иличич вышел на поле на 56-й минуте вместо Луиса Муриэля, однако на 86-й минуте был заменен на Руслана Малиновского. "Оставалось всего четыре минуты до конца встречи, я хотел укрепить оборону, но, к сожалению, мы пропустили через несколько секунд после замены", - отметил Гасперини.
Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.