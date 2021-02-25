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Лига чемпионов

Тренер "Аталанты" раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"

"Реал" победил со счетом 1:0, на 17-й минуте был удален полузащитник итальянской команды Ремо Фройлер
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 25 февраля. Удаление полузащитника итальянской "Аталанты" Ремо Фройлера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала" является футбольным самоубийством. Об этом заявил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, комментарий которого приводит портал Football Italia.

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"Реал" на выезде обыграл "Аталанту" со счетом 1:0. Фройлер получил красную карточку на 17-й минуте за лишение соперника явной возможности забить гол.

"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, урегулировали правила игры рукой. Теперь появился соблазн устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта", - заявил Гасперини.

"Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в чемпионате Италии, и если я скажу о чем-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц, - добавил он. - Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в футбол и не различают отбор и фол. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует найти другую работу".

Нападающий итальянской команды Йосип Иличич вышел на поле на 56-й минуте вместо Луиса Муриэля, однако на 86-й минуте был заменен на Руслана Малиновского. "Оставалось всего четыре минуты до конца встречи, я хотел укрепить оборону, но, к сожалению, мы пропустили через несколько секунд после замены", - отметил Гасперини.

Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.

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