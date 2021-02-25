Вратарь "Тампы" Василевский сыграл первый "сухой" матч в нынешнем сезоне НХЛ

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам и сыграл первый в сезоне матч "на ноль". В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне Василевский, выигравший вместе с "Тампой" Кубок Стэнли, стал финалистом голосования, однако уступил вратарю "Виннипега" Коннору Хеллебайку.

"Тампа" набрала 25 очков за 17 матчей и вышла на второе место в таблице Центрального дивизиона. "Каролина" находится на третьей позиции, набрав столько же очков в 18 играх.

Следующий матч команды проведут 26 февраля в Тампе.