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НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский сыграл первый "сухой" матч в нынешнем сезоне НХЛ

"Тампа" со счетом 3:0 обыграла "Каролину"
Андрей Василевский AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 25 февраля. "Тампа" со счетом 3:0 обыграла "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Росс Колтон (7-я минута), Блейк Коулман (18) и Барклай Гудроу (60).

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам и сыграл первый в сезоне матч "на ноль". В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне Василевский, выигравший вместе с "Тампой" Кубок Стэнли, стал финалистом голосования, однако уступил вратарю "Виннипега" Коннору Хеллебайку.

"Тампа" набрала 25 очков за 17 матчей и вышла на второе место в таблице Центрального дивизиона. "Каролина" находится на третьей позиции, набрав столько же очков в 18 играх.

Следующий матч команды проведут 26 февраля в Тампе.

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