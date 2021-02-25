В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских игр в Токио в четверг опубликовал план противодействия распространению коронавируса при проведении эстафеты олимпийского огня, который, в частности, допускает возможность приостановки забега в том случае, если не будут выполняться определенные условия.

В опубликованном плане отмечается, что эстафета может быть приостановлена в том случае, если по маршруту ее следования соберется чрезмерно большое количество людей. В связи с этим местных жителей просят ограничиться просмотром прямой трансляции эстафеты.

Организаторы также подчеркивают необходимость соблюдения всех мер предосторожности участниками эстафеты, волонтерами и прочими вовлеченными в ее проведение лицами - ношение масок, социальное дистанцирование, использование дезинфицирующих средств. Новый председатель организационного комитета Сэйко Хасимото в четверг подчеркнула, что оргкомитет приложит все усилия для проведения успешной и безопасной эстафеты олимпийского огня.

Знаменитости, принимающие участие в эстафете олимпийского огня, будут поставлены на такие ее участки, где организаторы смогут в полной мере обеспечить защиту от чрезмерного скопления людей.

Старт эстафеты олимпийского огня пройдет 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.