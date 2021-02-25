Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 25 февраля. "Миннесота" со счетом 6:2 обыграла "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" голами отметились Матс Цуккарелло (10-я минута), Зак Паризе (33), Маркус Фолиньо (36), Райан Хартман (52), Нико Штурм (53, 58). За "Колорадо" отличились Джейти Компер (28), Назем Кадри (44).

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал два голевых паса. Всего на счету россиянина 15 очков (4 гола + 11 передач) в 16 матчах нынешнего сезона НХЛ, который является для него дебютным. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

Паризе набрал 800-е очко в НХЛ. Он стал четвертым американцем, выступающим сейчас в лиге, который достиг этого показателя. Лидером является Патрик Кейн из "Чикаго" (1052 очка), далее идут Фил Кессел (873, "Аризона") и Джо Павелски (811, "Даллас").

"Миннесота" набрала 20 очков после 16 матчей и поднялась на четвертое место в таблице Западного дивизиона. "Колорадо" занимает пятую строчку с 19 очками в 16 играх.

Следующий матч "Миннесота" проведет 27 февраля дома против "Лос-Анджелеса". "Колорадо" в тот же день сыграет в гостях с "Аризоной".