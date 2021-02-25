Чемпион мира Стретович пропустит чемпионат России по гимнастике из-за травмы кисти

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали чемпионата мира 2019 года в командном первенстве Иван Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике в марте, так как пока не до конца восстановился после операции на травмированной кисти. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В активе 24-летнего Стретовича есть также серебряная награда командного турнира Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро.

"Стретович не выступит в Пензе, потому что восстанавливается после операции на кисти, которая была месяца два назад, - заметила Родионенко. - Нам нужно его поберечь, хотя он сейчас уже тренируется, но без большой нагрузки на руки. Мы рассчитываем, что к чемпионату Европы Иван восстановится. Это серьезный парень, и пока восстановление идет так, как говорили врачи".

"В связи с тем, что из-за пандемии намеченные на март этапы Кубка мира не состоятся, в Пензе, за исключением Стретовича, выступят все сильнейшие", - добавила собеседница ТАСС,

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 10 по 14 марта, чемпионат Европы - в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля.