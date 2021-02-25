Михаил Коляда не смог вылететь на турнир в Гаагу из-за теста на COVID-19

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Михаил Коляда не смог вылететь запланированным из Москвы рейсом на турнир серии "Челленджер" в нидерландской Гааге из-за теста на коронавирус, фигурист ждет следующего рейса. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин.

Коляда живет и тренируется в Санкт-Петербурге. Турнир в Гааге стартует 25 февраля, соревнования мужчин начнутся 26 февраля.

"Полет Михаил Коляды с хореографом Татьяной Прокофьевой в Гаагу встретил серьезные сложности: на пересадке в Москве у них не хватило времени, чтобы сдать тест специально для вылета в Нидерланды, ответ на него приходит через четыре часа. В связи с этим они не смогли вылететь запланированным рейсом. Однако Федерация фигурного катания на коньках России делает все возможное, чтобы он улетел в Нидерланды", - рассказал Мишин.

Также источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что фигурист провел последнюю тренировку в пятницу. В понедельник он почувствовал сильную боль в шее, во вторник он прошел лечение у мануального терапевта.