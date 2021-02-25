В "Спартаке" назвали причину обращения в ЭСК РФС по поводу работы судей на игре с "Динамо"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Динамо" во избежание неоднозначных трактовок спорных моментов. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

21 февраля Фетисов сообщил ТАСС, что "Спартак" не будет обращаться в ЭСК РФС после игры с "Динамо" (0:2). Первый гол красно-белые пропустили с пенальти, назначение которого вызвало споры.

"Мы обратились за разъяснениями во избежание неоднозначных трактовок спорных моментов" - сказал Фетисов.

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что по итогам семи из восьми запланированных матчей Кубка России в ЭСК обратился только "Спартак". "Вероятное время проведения экспертно-судейской комиссии - 27 февраля", - отметил собеседник агентства.

26 февраля после зимней паузы возобновится сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Спартак" в тот же день примет казанский "Рубин".