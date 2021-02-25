Чемпион UFC Петр Ян прилетел в Лас-Вегас на бой со Стерлингом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян прибыл в Лас-Вегас для поединка против американца Алджамейна Стерлинга. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ян является действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Россиянин в поединке со Стерлингом будет проводить защиту титула чемпиона в рамках турнира UFC 259, который пройдет 6 марта. Изначально бой был запланирован на 12 декабря 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

"Я впервые проходил полноценный лагерь в Америке. В отличие от Таиланда, где у меня есть определенная система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно, но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. Это моя первая защита, особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок, иду за своим", - сказал Ян.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.